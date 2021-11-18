"Бали Бей" Бурак Озчивит может сесть в тюрьму на 4 года за проклятья и оскорбления

Бурака Озчивита обвиняют в неподобающем поведении / instagram.com/burakozcivit

Турецкий актер, известный по роли Бали Бея в сериале Великолепный век, Бурак Озчивит обвинен в агрессивном поведении и угрозах в адрес коллег по съемкам сериала Основание: Осман.

По данным издания NTV в декабре прошлого года актер вышел из своей гримерной, и начал оскорблять присутствующих на съемочной площадке. Уладить спор без судебного разбирательства стороны отказались.

В Стамбуле пройдет слушание по делу Озчивита, и, если вина актера будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком от 3 месяцев до 4 лет.

Сам артист свою вину отрицает, утверждая, что всегда предельно вежлив с коллегами по съемкам. В обвинении он видит происки завистников.

"Любой, кто меня хорошо знает, понимает, что я не тот человек, который может кого-то проклясть. Эти люди используют мое имя, чтобы очернить меня", - цитирует NTV Озчивита.

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