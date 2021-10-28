Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

Актриса в пикантном костюме позирует на кожаном диване.
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная широкой аудитории по роли Хюррем Султан - персонажа сериала Великолепный век, подразнила фанатов пикантным луком.
Актриса показала мини-фотосессию, ради которой примерила необычный костюм - сверкающий черный латексный комбинезон и ботильоны с удлиненным носком.
В таком виде Узерли позирует на кожаной оттоманке. На лице актрисы минимум макияжа. Она сидит, широко расставив ноги, подпирает голову рукой и загадочно улыбается.
Соблазнительное фото артистка оставила без подписи.
Зато поклонники Узерли нашли что сказать по поводу свежих фотографий артистки. Некоторые из них по-прежнему ассоциируют актрису исключительно с ее ролью Хюррем Султан, поэтому им было непривычно видеть актрису в таком образе.
Другие же просто восхищаются гармонично подобранным луком и красотой актрисы:
"Прекрасная Хюррем ❤️"
"Какая красивая!❤️"
"Прекрасная Мерьем! Смотрю Великолепный век, восхищаюсь вами!"
"Великолепная ❤️"
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Ранее Мерьем Узерли показала, как выглядит ее старшая дочь, которую поклонники тут же окрестили Михримах Султан.