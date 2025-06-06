Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса: 16 прыжков с горящим парашютом

На съемках фильма артист спрыгивал с вертолета с парашютом, который был пропитан зажигательной смесью и позже воспламенялся.

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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса / коллаж: Главред, фото: скриншот Paramount Pictures

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За что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Где проходили съемки нового фильма

Американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Об этом сообщается на сайте издания.

На съемках новой части культовой кинофраншизы артист спрыгивал с вертолета с парашютом, который был пропитан зажигательной смесью и позже воспламенялся. Затем он избавлялся от горящего парашюта, открывал запасной и приземлялся. Известно, что для съемок этой сцены понадобилось 16 дублей. Таким образом, 62-летний Круз стал рекордсменом по количеству прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком.

"Ни один другой актер или каскадер не приблизился к такому количеству смертельно опасных прыжков. Том не просто играет героев боевиков - он и есть герой боевиков", - сказано на сайте Книги рекордов Гиннесса.

К слову, съемки проходили в национальном парке "Драконьи горы" в Южно-Африканской Республике. На подготовку эпизода, в котором Круза поднимают на вертолете, а затем сбрасывают с горячим парашютом, команда потратила несколько недель, пишет издание CNN.

"Его успех - это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера. Для меня большая честь признать его бесстрашие этим новым титулом", - отметил редактор Крейг Глендей.

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Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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