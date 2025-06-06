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В Гонконге показали спектакль, в котором Трамп "стреляет" в Зеленского

Виталий Кирсанов
6 июня 2025, 21:24
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В основе сюжета спектакля дочь Трампа, которой снится, что у ее отца есть брат-близнец, по имени Чуань Пу из Китая.
В Гонконге поставили спектакль по мотивам ссоры между Трампом и Зеленским
В Гонконге поставили спектакль по мотивам ссоры между Трампом и Зеленским / коллаж: Главред, фото: скриншот с x.com/Conflits_Chaine

Кратко:

  • В основе перформанса - словесная перепалка между Трампом и Зеленским
  • Комедию написал драматург Эдвард Ли

В театре Гонконга поставили оперу про президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в основе перформанса - словесная перепалка, которая в феврале состоялась между украинским и американским президентами в США.

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Пока происходил телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпинь, в гонконгском театре показали спектакль кантонской оперы под названием "Трамп - президент-близнец".

Комедию, премьера которой состоялась в 2019 году, написал драматург Эдвард Ли. В течение шести лет шоу время от времени обновляют и добавляют новые детали. Последнюю версию показали в виде ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме.

В основе сюжета спектакля дочь Трампа, которой снится, что у ее отца есть брат-близнец, по имени Чуань Пу из Китая. Однажды Трампа похищают пришельцы с Марса и его на один день заменяет брат-близнец.

В другой сцене показывают, как американский президент устраивает ссору с двойником Зеленского из-за его одежды и стреляет в него из водяного пистолета - украинский лидер делает вид, что он ранен. Во время этого представления на фоне выставили настоящие фотографии инцидента в Белом доме.

"Мы - китайцы, он - американец, но дружба живет вечно", - цитирует медиа актера Лун Куньтина, который сыграл Трампа.

Перепалка в Белом доме 28 февраля - что известно

Как писал Главред, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

После перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом. В то же время сам Трамп решил, что украинский президент якобы не готов к миру и заявил, что президент Украины "проявил неуважение к США".

Позже многие европейские и другие мировые лидеры поддержали Украину и Владимира Зеленского. Только скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против украинского президента и поддержал Трампа.

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Кантонская опера - это форма искусства, сочетающая пение, актерское мастерство, боевые искусства и изысканные костюмы. Традиционно выполняется во время торжественных событий.

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