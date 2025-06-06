"Никогда бы не подумал": известный украинский артист назвал размер своей пенсии

63-летний мужчина большую часть своей жизни занимается актерством.

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Алексей Горбунов назвал размер своей пенсии / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Алексей Горбунов 43 года снимается в кино

Артист начал заниматься стендапом

Известный украинский артист и звезда фильмов "Дикое поле", "Курсанты" и "Последний наемник" Алексей Горбунов рассказал, какую пенсию получает от государства. Об этом пишет TСН.

63-летний мужчина отметил, что большую часть своей жизни занимается актерством. Однако это не помогло получить высокую пенсию, поэтому сейчас он осваивает новые занятия.

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"Я 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру трудно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. И скоро еще буду выходить с молодыми на платформе для онлайн видеотрансляций Twitch. Потому что пенсии нет, кино - почти тоже, а надо же как-то жить", - говорит он.

Актер также рассекретил и сумму, которую получает сейчас от государства ежемесячно.

"Я детям своим говорю, что сейчас сложные времена и надо готовиться ко всему. Это когда-то папа был звездой, а сейчас - папа на пенсии. А пенсия у папы - 3 400 гривень", - признался Алексей.

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Кто такой Алексей Горбунов Алексей Горбунов родился 29 октября 1961 года в Киеве. Окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Позже он начал играть в кино и театре. Алексей также активно снимался в стране-агрессоре, но с 2014 года отказался от всех контрактов с россиянами. Снялся в главной роли в украинском сериале "Гвардия" об участниках АТО. Также он неоднократно и публично заявлял о своей поддержке деньгами ВСУ.

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