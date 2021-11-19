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Актер Голливуда побывал на Донбассе и ощутил "братскую любовь" Кремля

19 ноября 2021, 02:12
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Для американца стало неожиданностью то, что в рядах украинских военных очень много женщин.

Голливудский актер посетил Донбасс / фото: facebook.com/pressjfo.news

Известный голливудский актер и продюсер Шон Пенн прибыл в Украину для того, чтобы снять фильм о событиях на Майдане. Он уже успел побывать на Донбассе, сообщается на Facebook-странице Операции объединенных сил.

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шонн Пенн смог пообщаться с украинскими военнослужащими, которые защищают украинские земли.

Для американца стало неожиданностью то, что в рядах украинских военных очень много женщин, которые не просто служат, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями на линии столкновения.

Войска России у границ Украины

Недавно американские журналисты изданий The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о том, что Россия стянула свои войска к границам Украины. В качестве подтверждения также были опубликованы спутниковые снимки перемещения российских военных вместе с техникой.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что россияне действительно сконцентрировали большие военные силы у границ Украины. По его словам, РФ располагает серьезными возможностями для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.

Британские журналисты издания Financial Times рассказали о том, что в спецслужбах стран Запада появились сведения, согласно которым именно сейчас фиксируется наиболее серьезная опасность военного вторжения России в Украину. Информацию подтвердили и в Минобороны.

Главнокомандующий британскими Вооруженными силами Ник Картер не исключает сценарий реального боевого столкновения НАТО и России из-за ситуации с войсками у границ Украины и миграционным кризисом у кордонов Польши.

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