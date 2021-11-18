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Жена Гордона показала, чем соблазнила журналиста в юности

18 ноября 2021, 14:12
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20-летнюю Алесю Бацман фанаты сравнили с русалкой.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / instagram.com/alesiabatsman

Украинская журналистка и супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман часто радует подписчиков кадрами из повседневной жизни.

А вот архивные фото в блоге Бацман - редкость. Недавно журналистка поделилась с фанатами, как выглядела в 2004 году - 17 лет назад, во время работы в газете Время.

Также жена Гордона рассказала, как начиналась ее журналистская карьера в студенческие годы.

"Студенческие годы для меня - это самое жадное время учебы, впитывания информации и приобретения новых навыков, а так как профессия журналиста прикладная, всему самому важному я училась работая. С конца первого курса моего ХНУ Каразина пошла параллельно учебе на три работы: в газету "Время", в программу "Комендантский час", а потом стала шеф-редактором молодежной газеты "Зебра". Более того, продолжаю учиться до сих пор, каждый день и каждую минуту. Причем учителями могут быть даже мои дети. Учебы в удовольствие и работы в удовольствие! А фото в студенческом году эдак 2004 делала Аня Церковная, с которой мы делили этот ужасно-прекрасный кабинет в газете "Время", - подписала архивные кадры журналистка.

На фото 20-летняя Бацман позирует в черной кофте и черных кожаных штанах. На лице - минимум косметики, волосы распущены.

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Алеся Бацан в 20-летнем возрасте / instagram.com/alesiabatsmaninstagram.com/alesiabatsman

Подписчики засыпали Бацман комплиментами, утверждая, что за 17 лет женщина ничуть не изменилась:

"Теперь понятно, почему Гордон не смог пройти мимо! Красотка!"

"Боже, какая красивая!❤️"

"Какие шикарные волосы!"

"Вау, какая Вы милая, с распущенными волосами очень красиво❤️"

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Ранее архивными кадрами из юности поделилась Слава Каминская - певица показала, как выглядела на школьном выпускном.

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