Ушла из жизни советская актриса - звезда фильмов Гайдая и Рязанова

Артистке было 95 лет.
19 ноября 2021 года в Москве скончалась советская актриса Нина Агапова.
Об этом сообщил в Facebook киновед Сергей Капков. Актрисе он посвятил целую зарисовку воспоминаний о ее жизни и творчестве.
"Умерла Нина Фёдоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для её шарма. В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах - в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. У неё до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. От интервью тоже отказывалась. Раз в году я приезжал выпить водочки, повспоминать и посмеяться, но по телефону мы вели бесконечные разговоры о разном. Некоторые её высказывания я записывал "в анналы" сразу после беседы, чтобы не забыть. Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это её компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова. По её рассказам, Гайдай каждый год в день смерти Полуянова брал бутылку водки и шёл на его могилу на полдня. Это были удивительно преданные друг другу и профессии люди, уникальное поколение. И Нина Агапова из их числа. Вечная память..." - рассказал Капков.
Нина Федоровна Агапова начала свой творческий путь в 15 лет, была участницей фронтовых концертных бригад.
Широкой публике стала известна благодаря ролям в фильмах Где находится нофелет?, Старики-разбойники, Зигзаг удачи, 12 стульев и пр.
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