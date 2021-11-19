Ушла из жизни советская актриса - звезда фильмов Гайдая и Рязанова

На 95 году жизни умерла актриса Нина Агапова / facebook.com/sergey.kapkov

19 ноября 2021 года в Москве скончалась советская актриса Нина Агапова.

Об этом сообщил в Facebook киновед Сергей Капков. Актрисе он посвятил целую зарисовку воспоминаний о ее жизни и творчестве.

"Умерла Нина Фёдоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для её шарма. В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах - в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. У неё до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. От интервью тоже отказывалась. Раз в году я приезжал выпить водочки, повспоминать и посмеяться, но по телефону мы вели бесконечные разговоры о разном. Некоторые её высказывания я записывал "в анналы" сразу после беседы, чтобы не забыть. Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это её компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова. По её рассказам, Гайдай каждый год в день смерти Полуянова брал бутылку водки и шёл на его могилу на полдня. Это были удивительно преданные друг другу и профессии люди, уникальное поколение. И Нина Агапова из их числа. Вечная память..." - рассказал Капков.

Нина Федоровна Агапова начала свой творческий путь в 15 лет, была участницей фронтовых концертных бригад.

Широкой публике стала известна благодаря ролям в фильмах Где находится нофелет?, Старики-разбойники, Зигзаг удачи, 12 стульев и пр.

Реклама

Читайте такжеВ семье Ирины Федишин горе: певица потеряла близкого человека

Ранее стало известно о внезапной кончине звездного актера из фильма Ночной дозор.

Другие интересные новости: