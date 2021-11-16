НеАнгельский скандал: бывшие участницы группы НеАнгелы сцепились из-за куска торта

Группа НеАнгелы распалась весной 2021 года / instagram.com/babaslavka

Украинская группа НеАнгелы распалась весной 2021 года после 15 лет существования. С тех пор исполнительницы Слава Каминская и Виктория Смеюха начали сольные карьеры, и нет-нет, да поддевают друг друга в социальных сетях.

Расстались НеАнгелы мирно, мотивировав распад тем, что певицам в какой-то момент просто стало тесно друг с другом. Девочки-то взрослые.

Очевидно, такой благовидный предлог не устраивает Викторию Смеюху. "Черненькая из НеАнгелов" запостила ряд фотографий, на которых она с аппетитом поедает торт с изображением Славы Каминской.

Фото Смеюха сопроводила язвительной подписью: "Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. ... Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других".

Также певица сделала репост сторис в которой ее сестра обвиняет Каминскую в многолетнем буллинге и абьюзе. Получается, не так гладко и просто распались НеАнгелы, как изначально хотел представить их продюсер Юрий Никитин.

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Виктоория Смеюха овинила Каминскую в излишней приторности и абьюзе / Коллаж - instagram.com/vikanablack

Слава Каминская после подобных претензий Смеюхи смолчать не смогла. Она прокомментировала сложившуюся ситуацию так: "Мне казалось, что история группы НеАнгелы - это был красивый роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво. Я очень люблю юмор и он - совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это её "спасибо" команде, которая так много для неё сделала".

Бывшие участницы группы НеАнгелы со своим продюсером Юрием Никитиным / instagram.com/vikanablack

Таким образом обе певицы обвинили друг друга в хайпе на распаде группы (потому что им якобы больше пиариться не на чем). "Красивый роман", как часто бывает, закончился крайне некрасиво. Да и закончился ли?

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Ранее Слава Каминская показала, как выглядела до НеАнгелов.

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