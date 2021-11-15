Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

Светлана Лобода поделилась свежими пляжными фото / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода покорила сердца и души фанатов пляжным фото в нескромном купальнике.

Артистка показала кадр с отдыха, на котором она сидит спиной к объективу, слегка повернув голову направо, волосы развеваются на ветру.

Светлана Лобода для фото примерила бикини шоколадного цвета с тончайшими завязочками. В таком наряде поклонникам удалось рассмотреть все изгибы тела певицы.

"Моя рабочая сторона - правая ;)" - игриво подписала фото певица.

Так как человеческое лицо несимметрично, артисты обычно выделяют более фотогеничную сторону лица, стараясь повернуться именно ею к объективам фотокамер. Эта сторона и называется у звезд "рабочей".

Реклама

Лобода повернулась к камере своей рабочей стороной / instagram.com/lobodaofficial

Артистка, повернувшись к фотографу спиной, подшутила над тем, какая же ее сторона сама фотогеничная.

Поклонники Лободы тут же принялись рассуждать о "сторонах" которые нравятся им больше всего:

"Сзади тоже отличный вид!"

"Нерабочих сторон у Вас нет!"

"И задняя❤️"

"Кажется, все ваши стороны рабочие ❤️"

"У вас любая сторона огонь!"

Читайте такжеСветлана Лобода рассказала, почему не дает концерты в Украине: "Потому что так нечестно!"

Ранее протеже Вакарчука Кристина Соловий в одной фате сверкнула чувственной наготой.

Другие интересные новости: