Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

В свете закатного солнца фанаты могут рассмотреть все до мельчайших деталей.
Певица Светлана Лобода покорила сердца и души фанатов пляжным фото в нескромном купальнике.
Артистка показала кадр с отдыха, на котором она сидит спиной к объективу, слегка повернув голову направо, волосы развеваются на ветру.
Светлана Лобода для фото примерила бикини шоколадного цвета с тончайшими завязочками. В таком наряде поклонникам удалось рассмотреть все изгибы тела певицы.
"Моя рабочая сторона - правая ;)" - игриво подписала фото певица.
Так как человеческое лицо несимметрично, артисты обычно выделяют более фотогеничную сторону лица, стараясь повернуться именно ею к объективам фотокамер. Эта сторона и называется у звезд "рабочей".
Артистка, повернувшись к фотографу спиной, подшутила над тем, какая же ее сторона сама фотогеничная.
Поклонники Лободы тут же принялись рассуждать о "сторонах" которые нравятся им больше всего:
"Сзади тоже отличный вид!"
"Нерабочих сторон у Вас нет!"
"И задняя❤️"
"Кажется, все ваши стороны рабочие ❤️"
"У вас любая сторона огонь!"
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Ранее протеже Вакарчука Кристина Соловий в одной фате сверкнула чувственной наготой.
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