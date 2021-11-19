Оля Полякова рассказала, как "разорила" мужа-миллионера: "Мы только на меня тратили"

Оля Полякова рассказала о финансовых трудностях в семье / hochu.ua

Украинская певица Оля Полякова рассказала о финансовом кризисе, который они пережили с мужем.

Артистка призналась, что когда выходила замуж за Вадима, то он был очень богатым человеком. Он хорошо зарабатывал, а Оля в свою очередь "хорошо тратила эти средства".

"Произошел финансовый кризис 2008-2009 годов. И бизнес мужа прикрылся. Вместо того чтобы построить новый, он снимал мне клипы, записывал дуэты. Я когда-то потом его спрашивала, когда прошло время, и когда мы поняли, что мы не можем так широко жить, почему он не мне сказал", — рассказала певица в новом YouTube-шоу Маше Ефросининой "Взрослые девочки".

Звезда говорит, что какое-то время они жили на отложенные средства, но потом они закончились.

"А ведь я продолжала дальше снимать клипы и записывать песни. Мы только на меня тратили. Талантливая женщина может сделать из миллиардера – миллионера. А ведь я пошла дальше. Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это случилось, это было сложно", – призналась Полякова.

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Читайте такжеСтаршая дочь Оли Поляковой загремела в больницуАртистка говорит, что эта ситуация была для нее толчком для того, чтобы начать зарабатывать. Она пошла на телевидение. Певица бралась за разные проекты, чтобы ее только заметили.

Оля Полякова с мужем Вадимом/ instagram.com/polyakovamusic

Со временем она сама начала зарабатывать. Также Полякова призналась, что иногда упрекала мужа, что она зарабатывает, а он – нет.

"Он мне ответил: "Когда ты у меня просила, я никогда себя так не вел". Я ему отвечаю, что он так тяжело физически свои деньги не зарабатывал", — подытожила Оля.

Ранее певица кардинально изменила свою внешность на шоу "Маска", нарвавшись на сравнение с Алсу. Поклонники оценили новый образ звезды, разделившись на два лагеря: одни новый стиль Поляковой понравился не сильно, ну а другие были в восторге.

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