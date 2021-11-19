Оля Полякова рассказала, как "разорила" мужа-миллионера: "Мы только на меня тратили"

Певица призналась, что их семье приходилось "туго".
Украинская певица Оля Полякова рассказала о финансовом кризисе, который они пережили с мужем.
Артистка призналась, что когда выходила замуж за Вадима, то он был очень богатым человеком. Он хорошо зарабатывал, а Оля в свою очередь "хорошо тратила эти средства".
"Произошел финансовый кризис 2008-2009 годов. И бизнес мужа прикрылся. Вместо того чтобы построить новый, он снимал мне клипы, записывал дуэты. Я когда-то потом его спрашивала, когда прошло время, и когда мы поняли, что мы не можем так широко жить, почему он не мне сказал", — рассказала певица в новом YouTube-шоу Маше Ефросининой "Взрослые девочки".
Звезда говорит, что какое-то время они жили на отложенные средства, но потом они закончились.
"А ведь я продолжала дальше снимать клипы и записывать песни. Мы только на меня тратили. Талантливая женщина может сделать из миллиардера – миллионера. А ведь я пошла дальше. Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это случилось, это было сложно", – призналась Полякова.
Читайте такжеСтаршая дочь Оли Поляковой загремела в больницуАртистка говорит, что эта ситуация была для нее толчком для того, чтобы начать зарабатывать. Она пошла на телевидение. Певица бралась за разные проекты, чтобы ее только заметили.
Со временем она сама начала зарабатывать. Также Полякова призналась, что иногда упрекала мужа, что она зарабатывает, а он – нет.
"Он мне ответил: "Когда ты у меня просила, я никогда себя так не вел". Я ему отвечаю, что он так тяжело физически свои деньги не зарабатывал", — подытожила Оля.
Ранее певица кардинально изменила свою внешность на шоу "Маска", нарвавшись на сравнение с Алсу. Поклонники оценили новый образ звезды, разделившись на два лагеря: одни новый стиль Поляковой понравился не сильно, ну а другие были в восторге.
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