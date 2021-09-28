Полякова внезапно стала брюнеткой, певицу начали путать с Алсу: "Этот цвет делает вас старше!"

Артистка показала, как создается образ для популярного шоу "Маска" / instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова кардинально изменила свою внешность на шоу "Маска".

Артистка поделилась неожиданными снимками на своей страничке в Instagram.

Как известно, Полякова вместе с Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и Дзидзьо входит в состав звездных детективов, которые должны отгадывать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской на популярном шоу.

При этом сами детективы также примеряют для съемок весьма экстравагантные образы. Один из них и показала артистка.

фото: instagram.com/polyakovamusic/

фото: instagram.com/polyakovamusic/

Поклонники оценили новый образ певицы, разделившись на два лагеря: одни новый стиль Поляковой понравился не сильно, ну а другие были в восторге.

"На Алсу похожи", "Восхищаюсь Вашей красотой, Оль. Но Вы же суперблондинка", "Блонд - это ваш цвет", "Как тебе хорошо быть брюнеткой", "Выглядели бы на 10 даже с фиолетовыми волосами", "Нет, этот цвет делает вас старше!", - писали в комментариях под постом артистки.

Ранее мы писали, что Оля Полякова уже показывала, как готовится к шоу "Маска", чем удивила своих поклонников. На своей страничке в Instagram артистка показала, как создается образ для популярного шоу, в котором певица является детективом.