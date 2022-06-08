Арнольд Шварценеггер получил в подарок вышиванку от уроженца Бучи

У Арнольда Шварценеггера появилась собственная украинская вишиванка / instagram.com/schwarzenegger

Культурист, актер и продюсер Арнольд Шварценеггер, который ранее осудил военную агрессию РФ в Украине и призывал остановить войну, получил необычный подарок от молодого человека по имени Влад Кабанец.

Они встретились в Торонто. По словам Влада, ему посчастливилось работать с Железным Арни в одном проекте.

Уроженец Бучи, Кабанец решил, что Шарценнеггер порадуется, если ему вручить украинскую традиционную одежду в качестве сувенира. Так актеру досталась бела льняная рубаха с белым же узором.

На своей странице в Facebook украинец показал фотографию с Арни, который с довольной улыбкой позирует с вышиванкой в руках. "Угадайте, кто теперь ходит в собственной вышиванке", - подписал снимок Кабанец.

Позже с Владом связался ассистент Шварценеггера и рассказал, что актер долго рассматривал украинский орнамент и подарок очень пришелся ему по душе.

У Арнольда Шварценеггера появилась собственная украинская вишиванка / facebook.com/vlad.kabanets

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