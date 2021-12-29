Арнольд Шварценеггер официально развелся с Марией Шрайвер после 10 лет судебных разбирательств

74-летний актер вновь холост и "обеднел" на более чем 200 млн. долларов.
Культурист, актер и продюсер Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после 10-летней судебной тяжбы.
Причиной самого длинного бракоразводного процесса Голливуда послужила неверность актера - экономка семьи Шварценеггеров родила сына Джозефа Баену от Железного Арни меньше чем через неделю после появления на свет Кристофера - четвертого ребенка от официальной супруги Марии Шрайвер.
Мария Шрайвер
Мария Оуингс Шрайвер (род. 6 ноября 1955 года, Чикаго, штат Иллинойс) - американская журналистка и публицист, лауреат премий "Пибоди" и "Эмми". Является членом семьи Кеннеди и приходится племянницей 35-му президенту США, Джону Ф. Кеннеди. В 1977 году Мария Шрайвер познакомилась с австрийским бодибилдером и начинающим актёром Арнольдом Шварценеггером. 26 апреля 1986 года они поженились в Массачусетсе. У них четверо детей. Источник: Википедия
Об измене и внебрачном сыне актер признался жене после того, как покинул пост губернатора Калифорнии. В 2011 году супруги решили развестись.
Однако с разрывом брака не торопились ни Шварценеггер, ни Шрайвер. За 25 лет совместно жизни пара заработала более 400 млн. долларов, а также приобрела немало недвижимости.
Так как брачного контракта у супругов не было, дележка общего имущества заняла без малого 10 лет.
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