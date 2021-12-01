Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера "уделал" папу в рельефности тела

Арнольд Шварценеггер со своим внебрачным сыном Джозефом Баеной / instagram.com/projoe2

24-летний Джозеф Баена - внебрачный сын актера Арнольда Шварценеггера. Сейчас парень уверенно идет по стопам отца: активно занимается усовершенствованием своего тела и делает первые шаги в актерской карьере.

Джозеф Баена появился на свет в октябре 1997 года. Его мама - Патриция Баена, служила гувернанткой в доме Шварценеггеров около 20 лет.

По словам Арнольда Шварценеггера, он и не догадывался, что сын его домработницы также и его ребенок, пока Джозефу не стало семь или восемь лет, и он не стал выглядеть в точности как Железный Арни в детстве.

После этого актер признал сына и оказывал ему и его матери финансовую поддержку. Сейчас Шварценеггер и Баена прекрасно общаются. Фотографии со звездным отцом нередко можно увидеть в социальных сетях молодого человека.

Очевидно, что Шварценеггер для Баены - пример подражания во всем. Молодой человек в прекрасной физической форме, и, так же, как и его отец, нашел ей отличное применение: молодой человек пробует себя в роли актера. Сейчас Джозеф Баена снимается в блокбастере Лава. Фото со съемок с обнаженным торсом молодой актер выложил в Instagram. Подписчики парня уже сравнивают его с молодым Арни.

Реклама

Джозеф Баена выглядит как Железный Арни в молодости / instagram.com/projoe2

Читайте такжеУчастник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицей

Ранее трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди.

Другие интересные новости: