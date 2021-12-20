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9 самых громких разводов знаменитостей в 2021 году

20 декабря 2021, 13:57

Кто из звезд шоу-бизнеса не сумел сохранить брак в этом году?

Звездные разводы 2021 года / Коллаж

Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Увы, даже знаменитости от этого не застрахованы.

Публичная жизнь и шоу-бизнес нередко оставляют неизгладимый отпечаток на романтических отношениях артистов. И далеко не всегда у них остаются силы бороться за то самое тихое семейное счастье.

Кто из знаменитостей разорвал брак со своими половинками в 2021 году, читайте далее.

Алексей ' Позитив' Завгородний и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Музыкант Алексей Завгородний и дизайнерка Анна Андрийчук знакомы 15 лет, из них 8 они были женаты. Пара более двух лет работала над сохранением отношений, однако в итоге, в 2021 развелась. Андрийчук называет главной причиной их разрыва чудовищную загруженность Позитива на работе.

  • Андре Тан и Алина Харченко

Андре Тан и Алина Харченко / instagram.com/andre_tan_official

Пара приняла решение о разводе после девяти лет брака из-за профессиональных амбиций Харченко – женщина также решила стать дизайнером одежды, и не принимала ни помощи, ни советов от более успешного и опытного супруга, а также из-за разницы во взглядах на воспитание их общей дочери.

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Дзидзьо и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Двадцатилетние отношения весной 2021 года решила завершить и эта пара музыкантов. По словам Дзидзьо, расстались они с Ярославой тихо и мирно. Однако нет-нет да всплывают слухи о том, что Славия ревновала Хому к куме Ольге Цибульской и в профессиональном и в романтическом плане, что могло послужить поводом для размолвки.

Пара была жената с 2003 года, вместе воспитывали 15-летнего сына Михаила. О разводе Пикалов упомянул вскользь, подробностей разрыва раскрывать также не стал, оставив личное при себе.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / instagram.com/aslanahmadov

Певицу Ирину Билык и художника и продюсера Аслана Ахмадова разделила пандемия. Супруги жили на две страны, а из-за локдауна они не могли выехать, чтобы встретиться. Так они провели около года в разлуке, и, по словам Билык, за это время они оба очень изменились.

Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук
Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук / УНИАН

В июне 2021 года Вакарчук объявил о расставании с Лялей Фонаревой после более чем 20 лет вместе. Примечательно, что уже в августе у музыканта родился первенец – сын Иван, личность матери которого Вакарчук всеми силами скрывает.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / instagram.com/kimkardashian

Светская львица подала на развод с репером после 7 лет брака в феврале 2021 года. Причина разрыва не уточняется, однако приближенные к паре считают, что не последнюю роль в ухудшении отношений между супругами играет биполярное расстройство Уэста. Сейчас идут судебные обсуждения об опеке и разделении имущества, а репер принимает робкие попытки вернуть Кардашьян и семью обратно.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska

В умении расставаться и сохранять при этом дружеские отношения телеведущей ТСН может дать фору разве что Ирина Билык. Соломия Витвицкая и Влад Кочатков разошлись после восьми лет брака в теплых отношениях, они поддерживают общение, а женщина и вовсе пообещала найти бывшему мужу хорошую супругу.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова / instagram.com/gvleps

Пока подробностей о разводе музыканта и его супруги крайне мало. Пара была вместе 20 лет, вместе воспитывали троих детей, но не смогли вместе справиться с кризисом в отношениях. Комментариев о расставании ни Лепс, ни Шаплыкова пока не дают.

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Ранее на возможный развод намекнула молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

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