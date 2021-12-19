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Со слезами на глазах: молодая жена Виктора Павлика намекнула на развод

19 декабря 2021, 02:49
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Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась, что ее очень обидел супруг.

Павлик, Репяхова
Жена Павлика рассказал о ссоре с артистом / соцсети

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова намекнула на вероятное расставание с ним.

На своей странице в Instagram девушка вышла в "сторис" и со слезами на глазах заявила, что ее обидел муж.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!" - написала Репяхова.

Напомним, Екатерина Репяхова подала иск в суд против бывшей жены Павлика Ларисы Созаевой. Но суд отклонил ее заявление из-за неправильно поданных документов.

Виктор Павлик не поддерживает позицию нынешней жены и ее вражду с его экс-избранницей. Вероятно, это и стало причиной ссоры в паре.

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Ранее Главред писал о том, что Екатерина Репяхова, молодая супруга популярного украинского музыканта Виктора Павлика, которая недавно родила первенца, сегодня растрогала Сеть нежной семейной фотографией и рассказала, как муж помогает ей в уходе за малышом.

На фотов Instagram Екатерина запечатлена с мужем и сыном Михаилом. Виктор держит на руках сыночка, прижимая его к себе, а Репяхова нежно обнимает их обоих и счастливо улыбается.

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