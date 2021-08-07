Супруга Виктора Павлика впервые показала себя в купальнике после родов

Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в июне этого года родила первенца, предстала перед поклонниками в откровенном образе и показала, как выглядит ее фигура, после недавних родов.

27-летняя возлюбленная украинского исполнителя опубликовала в Instagram фотоколлаж и похвасталась отдыхом в Карпатах. На снимках она предстала в сдельном купальнике прямо в бассейне. Позади нее открывался живописный вид на горы Буковеля.

"Увидела в блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет "желтая пресса". За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы", - написала Катя под новыми фото.

В комментариях пользователи писали, что услышали о Кате, в свете скандала вокруг Павлика с его бывшей и очень хотели взглянуть на его новую жену.

Напомним, ранее новая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова, которая была его пиарщицей и менеджером, показала фото, на которых предстала с мужем и округлым животом, чем, собственно, и подтвердила свою беременность.