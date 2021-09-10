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Жена Виктора Павлика растрогала историей о жизни после рождения сына

10 сентября 2021, 02:34
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По словам блогерши и концертного директора, за 3 месяца она вполне привыкла к роли мамы, а муж очень ей помогает.

Павлик, Репяхова
Жена Павлика рассказала о материнстве / соцсети

Екатерина Репяхова, молодая супруга популярного украинского музыканта Виктора Павлика, которая недавно родила первенца, сегодня растрогала Сеть нежной семейной фотографией и рассказала, как муж помогает ей в уходе за малышом.

На фотов Instagram Екатерина запечатлена с мужем и сыном Михаилом. Виктор держит на руках сыночка, прижимая его к себе, а Репяхова нежно обнимает их обоих и счастливо улыбается.

По словам блогерши и концертного директора, за 3 месяца она вполне привыкла к роли мамы, а муж очень ей помогает.

"Скоро три месяца, как мы родители. Полёт нормальный. Мы полностью адаптировались. В нашей семье четко распределены обязанности. Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботится о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит за разными покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать. Ну а на маме все остальное. На самом деле, муж большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать. Хоть по факту у мужа: Миша - 4 ребёнок, но проживает он все впервые. Наш Мишенька каждый день радует нас чем-то новеньким, а мы в ответ заботимся и очень любим его", - поделилась 27-летняя Катя.

Напомним, ранее новая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова, которая была его пиарщицей и менеджером, показала фото, на которых предстала с мужем и округлым животом, чем, собственно, и подтвердила свою беременность.

viber
Виктор Павлик новости шоу бизнеса
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