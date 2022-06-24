"Даже в самые темные времена сердца украинцев открыты": звезда "Гарри Поттера" поддержал Украину

Звезда "Гарри Поттера" поддержал Украину / УНИАН и ua.depositphotos.com

Английский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в легендарной франшизе "Гарри Поттер", активно поддерживает Украину и записал специально обращение в поддержку украинцев ‒ и их домашних животных. Соответствующий видеоролик был опубликован на странице проекта UAnimals.

"Это специальное послание к храбрым людям Украины, которое не перестает вдохновлять. Даже в самые темные времена для украинцев, их сердца достаточно открыты, чтобы пытаться спасти даже животных. Поэтому от Тома Фелтона всем храбрым украинцам, которые сейчас пытаются помочь и сделать столько хорошей работы, сколько они могут в этот ужасный период, – присылаю свою любовь", – сказал Фелтон.

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Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксей - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

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