Зеленский встретился с легендарным голливудским комиком Беном Стиллером

Зеленский, Стиллер / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с легендарным голливудским актером ("Образцовый самец") и режиссер ("Солдаты неудачи") Беном Стиллером, который сейчас находится в Украине как посол доброй воли ООН. Об этом сообщается на официальном канале в Telegram украинского лидера.

Стиллер за 20 июня посетил Львов, а также города Ирпень и Макаров (Киевская область), которые очень пострадали от бесчинств русских оккупантов.

Прежде всего Бен Стиллер признался, что Владимир Зеленский является его героем и для него большая честь пожать руку президенту Украины.

Со своей стороны, украинский лидер поблагодарил Стиллера за визит и отметил, что он очень важен для Украины ‒ потому лишний раз свидетельствует о поддержке украинцев со стороны цивилизованного мира.

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – сказал президент.

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Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксей - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

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