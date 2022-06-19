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"Образцовый самец" Бен Стиллер прибыл в Польшу чтобы помогать украинским беженцам

19 июня 2022, 05:06

Звезда Голливуда выполняет свою миссию посла доброй воли ООН.

Бен Стиллер прибыл в Польшу на помощь украинским беженцам / imdb.com

Голливудский режиссер и актер, известный благодаря фильмам Образцовый самец, Ночь в музее, Знакомство с родителями и Дюплекс, Бен Стиллер приехал с благотворительной миссией в Польшу.

Артист является послом доброй воли ООН, и на протяжении последних 6 лет все свое свободное время посвящает вопросам волонтерства и помощи беженцам во всем мире. Ранее он посещал Иорданию, Гватемалу и Ливан.

Стиллер считает критически важной не только саму помощь беженцам, но и умение передать и выслушать их истории, ведь это повышает осведомленность мира о таких проблемах, как война и голод.

С аналогичной целью он приехал в Польшу - страну, которая сейчас приютила большую часть украинских беженцев, которые скрываются от ужасов войны, которые принесла Россия в Украину.

"Я только что прибыл в Польшу с УВКБ ООН, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности… Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда угодно", - рассказал Стиллер на своих страницах в социальных сетях.

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Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Уроженец Бучи, Кабанец решил, что Шварценнеггер порадуется, если ему вручить украинскую традиционную одежду в качестве сувенира. Так актеру досталась белая льняная рубаха с белым узором.

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