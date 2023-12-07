Муж онкобольной Шеннен Доэрти изменил ей перед операцией по удалению опухоли

Актриса рассказала о самом непростом периоде своей жизни.

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Шеннен Доэрти борется с раком уже много лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти рассказала о том, как совпали два самых трудных момента в ее жизни.

Как написало издание People, выступая во вторник в выпуске своего нового подкаста "Давайте проясним с Шеннен Доэрти", 52-летняя актриса поделилась, как она пошла на операцию по удалению опухоли головного мозга после того, как узнала, что ее 11-летний брак с ее третьим мужем Куртом Исвариенко "фактически завершился".

"Я пошла в эту операцию рано утром и пришла после того, как узнала, что мой брак по сути распался, что у моего мужа был роман в течение двух лет", - сказала она. "Он хотел пойти на операцию, я не могла пойти на операцию вместе с ним. Я чувствовала себя такой преданной", - поделилась она.

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"В конце концов, я почувствовала себя невероятно нелюбимой от человека, с которым я была на протяжении 14 лет, человеком, которого я любила всем сердцем", — продолжила Доэрти, добавив, что во время операции ее поддерживали мама, брат и лучшие друзья.

Звезда, которая лечилась от рака в течение последних восьми лет, перенесла операцию и облучение головного мозга в медицинском центре "Сидарс-Синай" в январе, в том же месяце, когда она и Исвариенко расстались. В заявлении о разводе пара сослалась на "непримиримые разногласия".

Напомним, ранее Шеннен сообщила, что метастазы начали расползаться и по ее костям. Тем не менее она не планирует сдаваться - сейчас она проходит лечение, которое позволяет ей чувствовать себя лучше, и имеет положительную динамику.

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