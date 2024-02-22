"Противно смотреть": Ани Лорак напугала фанатов своим видом

Певица с украинским происхождением Ани Лорак, которая предала Родину, решила поделиться своими "секретами красоты", если это можно так назвать.
На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала о том, какими средствами пользуется.
Лорак сидела в гримерке вместе с визажистом, которая мазала ей кисточкой участок декольте.
"Особый раздел "Мир Ани Лорак/Ani Lorak World" посвящен красоте. Макияжи повседневные и на выход, множество бьюти-секретов для вас, дорогие девочки! А что бы вы хотели увидеть в приложении? Делитесь в комментариях!" – написала предательница под видео.
В комментариях подписчики критики не жалели, как в сторону внешности певички, так и на счет ее предательства родной страны:
"Продажная, поменяла свою страну за деньги, ненавижу";
"Ого, какая ты стала: как клоун улыбка до ушей. Какая там красота, испуг";
"Ой, Боже! Какая красотка была и что стало... ужас!";
"Боже! Как изменилась в худшую сторону. Все наиграно, стало похоже на Повалий";
"Как ты спишь ночью? Совесть не мучает?";
"Противно смотреть!"
Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.
Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком рослой.
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