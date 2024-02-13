Исаак Виджраку тщетно пытается найти преимущества в их любви на расстоянии.

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Исаак Виджраку прокомментировал роман с Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Около года назад певица-предательница украинского происхождения Ани Лорак закрутила роман со своим гуру и тренером по йоге Исааком Виджраку. Она таскает его за собой по светским мероприятиям в стране-оккупанте, как аксессуар, и возит отдыхать за свой счет.

В обмен на это мужчина клянется артистке в неземной любви в социальных сетях. В искренность их чувств мало кто верит, многие убеждены, что Лорак просто нужен "рекламный" партнер, Виджраку - те деньги, которые Ани еще способна заработать на своей сделке с совестью.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что пара живет раздельно - он на Ибице, она в стране на болотах. Примечательно, что Лорак не загружена концертами сверх меры, и могла бы проводить больше временим со своим якобы возлюбленным.

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Однако, как признался недавно на своей странице в Instagram Исаак Виджраку, они предпочли строить любовь на расстоянии. Это, к слову, не всегда удается и более крепким парам с более глубокой эмоциональной и духовной связью.

"Когда любовь сильна, расстояние, страны или язык - не преграда, а приглашение в неизведанное..." - пишет мужчина, которому остается лишь рассуждать о любви.

Исаак Виджраку прокомментировал роман с Ани Лорак / instagram.com/isaac_vidjrakou

Ранее Ани Лорак удивила светским выходом дочери, после которого 12-летняя София Налчаджиоглу подверглась жесткой критике в Сети из-за ее внешнего вида.

Также из-за артистки-предательницы на ее кума-путиниста Филиппа Киркорова подали в суд. На ее концерте Примадонн избил охранника, который, на его взгляд, неправильно вел себя в компании Ани Лорак.

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