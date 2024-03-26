"Желаю этому монстру самоуничтожиться": украинская певица распекла Ани Лорак

Известная украинская певица Мария Бурмака поразмышляла, как оправдывает себя Ани Лорак, которая уехала с родной страны в страну-террористку Россию, за предательство Украины.
Бурмака в недоумении, как такие предательницы, как Ани Лорак и Таисия Повалий могли променять Украину на страну на болотах, об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.
"Хочу сказать: у каждого человека свой путь и выбор. Понятно, что Ани Лорак не будет сама себе говорить, что поступает подло. Наверное, как-то себя внутренне оправдывает. А мое мировоззрение настолько не пересекается с такими, как она или Таисия Повалий, что совершенно не могу понять, что у них в голове. Не знаю, чем они руководствуются и почему это произошло", - сказала Мария.
Также Бурмака высказалась и о стране-оккупанте РФ:
"Но знаю одно: они себя мыслят гражданами России, там живут. Значит, являются частью этой пропаганды, выступлениями легитимизируют Россию. А я этой стране желаю пути к самоуничтожению. Мое самое большое желание – чтобы этот корабль утонул. Конечно, у кого родные на фронте, кто сталкивается с войной, понимает, насколько это сложно. Украина значительно меньше, чем Россия, но она борется, она возрождается. А этому монстру, повторюсь, желаю одного – самоуничтожиться", - подытожила артистка
Кто такая Мария Бурмака?
Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.
Напомним, в начале января Мария Бурмака сообщила трагическую новость - ее младший брат Святослав умер в результате остановки сердца. Он служил на фронте, имел ранение и контузию, был комиссованным по состоянию здоровья.
А также Мария Бурмака рассказала про свой пятилетный роман с мужчиной, который был младше нее на 10 лет.
Читайте больше о Бурмаке:
- Бурмака рассказала о баллах национального жюри "Евровидения" для России
- Мария Бурмака показала, как отдыхает в Хорватии
- "Это совок": Мария Бурмака поддержала любителей России из Хора Веревки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред