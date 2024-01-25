Не сдерживая слез: Мария Бурмака раскрыла обстоятельства гибели брата-военного

Святослав Бурмака героически защищал нашу страну на фронте от оккупантов

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Мария Бурмака рассказала про смерть брата-воина Святослава / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mariaburmaka

В начале января украинская певица Мария Бурмака сообщила трагическую новость - ее младший брат Святослав умер в результате остановки сердца. Он служил на фронте, имел ранение и контузию, был комиссованным по состоянию здоровья. У Святослава осталась вдова и двое дочерей.

Сегодня артистка может говорить про свою утрату. Она была близка с братом и не смогла сдержать слез, когда давала о нем интервью ЖВЛ. "143 артиллерийская бригада, эти "пионы", я увидела видео, я не знала, что есть такая боевая техника. Он участвовал в боях за Киев. ... Его привезли в военный госпиталь. Он лечился там три недели, потом ему дали отпуск. Он должен был пойти снова показаться врачам, куда он, конечно, не пошел. И вернулся обратно на фронт. И снова была контузия очень сильная и снова его положили в госпиталь. Его выписали из госпиталя в апреле 2023", - рассказала Бурмака.

Певица также призналась, что брат не раз ей говорил, что у него "изранена душа". К психологам воин обращаться отказывался, убежденный, что те, кто не воевал, не смогут понять тех, кто был на фронте.

видео дня

О том, что у него была ишемическая болезнь сердца, родные Святослава узнали уже после его смерти. За несколько часов до трагического финала Мария разговаривала с братом. А потом случилось страшное.

"Ему стало плохо. Его везли в скорой и у него просто остановилось сердце. Я была во Львове и первое, что сделала, я взяла такси ехать в Киев и проплакала всю дорогу, потому что я не могла понять, что вообще произошло", - вспоминает артистка.

Святослав Бурмака был похоронен на Аллее Славы в Бортничах. На том же кладбище свое последнее пристанище нашли бабушка и родители воина и певицы.

Ранее стало известно, что 16-летний сын украинской ведущей Марички Падалко собрался служить в ВСУ. Она вместе с мужем, который сейчас на фронте, отговаривают парня от этого решения.

Также украинский певец, музыкант и вокалист группы ТНМК Олег 'Фагот' Михайлюта жестко высказался про украинских звезд, которые "переобулись" после 24 февраля 2022 года.

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