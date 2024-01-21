16-летний сын Марички Падалко собрался служить в ВСУ

Падалко и ее муж-военный убеждают парня, что принимать такое серьезное решение еще слишком рано.

https://stars.glavred.info/16-letniy-syn-marichki-padalko-sobralsya-sluzhit-v-vsu-10535006.html Ссылка скопирована

Сын Марички Падалко и Егора Соболева хочет служить в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко - жена офицера. Ее муж, общественный деятель и журналист Егор Соболев, защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней полномасштабной войны. К нему на фронте мечтает присоединится и сын - 16-летний Михаил.

Об этом Падалко рассказала в интервью для "Голосного подкасту". Она призналась, что парень, который сейчас учится в 11 классе, с нетерпением ждет своего 18-летия чтобы вступить в ВСУ. Решение это Михаил принял еще в начале полномасштабного вторжения, и был категорически против того, чтобы выезжать за границу. Тогда ему было 15. Родители настаивают, чтобы он повременил с выбором.

"Он хотел здесь все это переживать. Хотел быть в стране, когда война, потому что он парень. Конечно, у нас не стоит вопроса его куда-то вывозить. У нас сейчас стоит вопрос о том, чтобы его убедить, что воевать в 18 лет, это еще рано", - признается ведущая.

видео дня

Поэтому вопрос о том, когда Миша пойдет в ВСУ, вынесен на семейные дебаты. Пока парень рассматривает предложение матери подождать до 21 года. "Где-то полгода назад было безусловно, что в 18… Потом я узнала, но еще хочу это проверить, действительно ли так, что до 21 нужно разрешение от родителей. Поэтому в переговорах мне удалось подвинуть это к 21", - признается ведущая.

Егор Соболев настаивает, чтобы сын получил образование, так как убежден, что война становится более технологичной, и для того, чтобы быть эффективным на фронте, он должен получить специфические знания.

"У многих родителей мотивация, чтобы наши дети не воевали. И в этом есть смысл", - подытожила Падалко.

Ранее нардеп Николай Тищенко официально подтвердил развод с блогершей и бизнесвумен Аллой Барановской после 10 лет вместе, а также раскрыл настоящую причину их расставания.

Также популярный украинский ведущий Слава Демин раскрыл очень личный секрет "черненькой из НеАнгелов", певицы Виктории Смеюхи, которая больше года назад исчезла из информационного пространства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.