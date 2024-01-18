Популярный ведущий раскрыл очень личный секрет "черненькой из НеАнгелов"

Слава Демин озвучил, куда и по какой причине могла пропасть Виктория Смеюха.

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Виктория Смеюха переехала и обустроила свою личную жизнь, утверждает Демин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Украинская певица и бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха исчезла из информационного пространства и украинского шоу-бизнеса в октябре 2022 года. С тех пор о том, что происходит в жизни артистки, известно лишь по слухам.

Так летом 2023 года стали появляться сплетни о том, что Вика перебралась в поисках лучшей жизни в рф. В короткой переписки с ведущим Славой Деминым певица полностью опровергла эту порочащую ее честь информацию.

Однако Смеюха все же покинула Украину. По данным Демина, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, она уже достаточно давно живет в Италии.

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Кроме того шоумен отмечает, что артистка вступила в серьезные отношения, которые "принесли ей плоды счастья". Таким образом Демин намекнул, что Виктория Смеюха за время своего отсутствия впервые стала мамой.

Певица часто рассказывала, что мечтает о семье и детях. Предыдущие отношения Смеюхи заканчивались весьма драматично - расторгнутыми помолвками и изменами мужчин. После этого артистка перестала комментировать личное, но в январе 2021 года все же проговорилась, что встретила того самого.

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