Фагот жестко высказался про звезд, которые "переобулись": "Здесь без нюансов"

Украинский певец, музыкант и вокалист группы ТНМК Олег 'Фагот' Михайлюта разделяет настороженно-негативное отношение многих украинцев к звездам, которые "переобулись" - строили карьеру в стране-оккупанте, а во время полномасштабной войны в Украине внезапно обрели свою национальную идентичность.
Многие украинские музыканты сегодня также записывают воодушевляющий патриотический контент и демонстративно отказываются от прежних творений на языке страны на болотах. Иные продолжают исполнять свои хиты и создавать новые на русском. И для тех, и для других в интервью для YouTube-проекта ТСН.uа "Наодинці" Фагот высказал весьма однозначное и категоричное мнение: людское недоверие - это нормально, а качество убеждений "переобувшихся" должно пройти испытание временем.
"Я понимаю, что некоторые сейчас "переобулись". Это нормально, что люди понимают, что они сделали что-то не так. Если они впоследствии снова начнут делать русскоязычный контент, тогда мы поймем, что они временно "переобулись", и они те самые "ждуны", которые между капельками, что называется. ... Если ты делаешь песню на русском языке, ты делаешь вклад в русскую культуру. Если сейчас, после того, что мы уже все осознали, ты продолжаешь вносить вклад в русскую культуру, то кто ты? Ты - враг Украины! Здесь не может быть нюансов", - убежден Михайлюта.
Более мягко музыкант относится к русскоязычным украинцам. В особенности это касается наших героических защитников. "Они военные. Они пытаются жертвовать своей жизнью ради нашей общей идеи. Это просто нонсенс требовать от них что-то. Но, если говорить о публичных людях, о певцах, то тут уже другой подход", - говорит Фагот.
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Также украинский певец и музыкальный продюсер Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары". Он вступил в диалог с подписчицей, которая его раскритиковала.
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