Психбольница, жуткие порезы, кома: из-за чего Тышкевич попала в реанимацию

Екатерина Тышкевич рассказала, почему у нее начался сепсис, и как врачи боролись за ее жизнь.

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Екатерина Тышкевич рассказала про тяжелые последствия сепсиса / коллаж: Гларед, фото: скриншот YouTube, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич в начале декабря попала в реанимацию с сепсисом - во время лечения хронической головной боли, которая преследует звезду сериалов более восьми лет, с ней случилось несчастье.

В интервью для Алины Доротюк Тышкевич призналась, что лежала в психиатрической клинике. Из-за постоянной боли психическое состояние артистки стало ухудшаться. Специалист, с которой она работала более двух лет, порекомендовала введение антидепрессанта внутривенно для ускорения эффективности лекарства, и предложила остаться в клинике под наблюдением.

"Я в то время работала с психотерапевтом, которая была заведующей в отделении. Она очень занята, у нее очень много пациентов. И ее предложением было, чтобы я туда легла и мы могли в ее перерывах, в ее свободные окошки работать еще и психотерапевтически. И, конечно, чтобы у нее была возможность наблюдать мою реакцию на этот новый для меня антидепрессант. Поэтому я оказалась там. ... Я была в таком состоянии истощения, что хотела как можно быстрее, большие дозы, хоть что-то сделать, потому что я уже не могла терпеть. Я приехала туда в очень плохом состоянии и прям просила: "Спасите меня!" - вспоминает Тышкевич.

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Во время ввода лекарства в кровь актрисы через катетер попал стафилококк. Бактерия стремительно распространилась по всему телу, и постепенно организм Екатерины стал сдавать. Начался сепсис.

"Очень плохие были анализы, перестала сама держать давление. Начала отказывать печень, начался отек сердца, отек легких, они делали мне пункцию. Поставили меня на СИПАП — маска, которая против твоей воли насыщает тебя кислородом. Я даже этого не помню, это как сон. Динамика была негативная и они решили меня вводить в медикаментозный сон, ведь самостоятельно дышать я уже не могла. Сепсис — это такая вещь, которая шарашит по всему организму и все органы начинают отказывать", - рассказала артистка.

Из-за заражения ей также сделали три глубоких, до кости, разреза на руке - врачи хотели убедиться, что не началось отмирание тканей. Инфекция оказалась общей, а органы актрисы стали отказывать один за другим, она перестала самостоятельно дышать, вода не выводилась из организма.

Екатерина Тышкевич рассказала про тяжелые последствия сепсиса / скриншот YouTube

К счастью, Тышкевич удалось выкарабкаться. Свое спасение она приписывает врачам и молитвам про ее здоровье, которые произносили неравнодушные люди: "Когда я вернулась с того света, я очень связываю, у меня начался духовный путь, ведь массовая молитва меня вернула… В небесной канцелярии уже устали от фамилии Тышкевич".

Кроме того Екатерина отметила, что подавать в суд на психбольницу, где в ее кровь занесли бактерию, она не будет. "Во-первых, я не хочу кого-то конкретно обвинять. Я не думаю, что это вина медсестры, которая ставила мне катетер. Это проблема вообще состоянии наших больниц. Это про зарплаты наших медсестер, про недостаточное финансирование и недостаток антисептических средств. Какая у меня цель? Закрыть эту больницу? Я вижу, какие там девочки лежат. С шизофренией и биполярными расстройствами… Для кого-то это последняя надежда. Их не хотят забирать родственники. И моя врач не хочет их выгонять, это не про деньги, она дает им просто убежище в этой больнице, и я буду у них это забирать? Нет, я не буду", - заявляет актриса.

Екатерина Тышкевич рассказала про тяжелые последствия сепсиса / скриншот YouTube

Что известно про болезнь Екатерины Тышкевич?

В июне 2022 года актриса сообщила, что уже 8 лет она страдает от хронической головной боли, происхождение которой остается неизвестным. Тышкевич была так истощена этим состоянием, что не имела силы даже встать с постели.

Обычное обезболивающее перестало действовать на артистку, и она стала принимать высокотоксичные препараты. Также Екатерина не отказывалась от альтернативных, и порой экстремальных видов лечения, которые, впрочем, давали лишь краткосрочные результаты. Актриса признавалась, что на фоне болезни даже задумывалась про самоубийство.

В октябре 2022 Тышкевич поставили диагноз - из-за родовой травмы биохимия ее мозга была нарушена. Это и привело к нестерпимой боли, с которой актрисе пришлось жить много лет.

После этого боль не исчезла, но Екатерина и ее близкие были настроены оптимистично. Она выехала за границу, где мягкий климат должен был облегчить ее состояние.

Однако в начале декабря муж Тышкевич, актер Валентин Томусяк, сообщил, что она попала в реанимацию с сепсисом. Там артистка провела больше недели, и лишь через 10 дней стала дышать самостоятельно. Тогда врачи перевели ее в обычную палату и стали строить осторожно оптимистичные прогнозы относительно ее тяжелого состояния. Мама тяжелобольной Екатерины Тышкевич вместе с мужем актрисы круглосуточно дежурили в ее палате. Женщина открыто высказалась про состояние дочери.

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