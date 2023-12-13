"Молимся и верим": мама тяжелобольной Тышкевич нарушила молчание о болезни

Наталья рассказала, как Катя чувствует себя сейчас, и искренне поблагодарила всех за поддержку.

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Мама Екатерины Тышкевич рассказала про состояние дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vestana1809, instagram.com/kateryna__tyshkevych

В воскресенье стало известно, что популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич уже неделю находится в реанимации из-за сепсиса. Ее состояние врачи расценивали, как тяжелое. До этого артистка признавалась, что уже много лет страдает от хронической головной боли, которая возникла у нее в результате нарушений биохимии мозга.

Вчера муж Тышкевич, актер Валентин Томусяк, сообщил, что у нее наметилась положительная динамика - ее вывели из медикаментозного сна и она стала дышать самостоятельно в кислородной маске. Позже мужчина уточнил, что эту ночь Катя уже ночевала в палате, однако ее состояние все еще оставляет желать лучшего.

Сегодня про болезнь артистки впервые заговорила ее мама, Наталья Малащук, которая безотрывно находится возле дочери вместе с Томусяком. На своей странице в Instagram она показала фото со счастливо улыбающейся Катей, и рассказала про ее болезнь.

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"Друзья, уже десять дней моя дочь находится в крайне тяжелом состоянии. До сих пор неизвестно, что именно к этому привело. Но лучшие медики круглосуточно сражаются за ее жизнь. Мы с Валиком всегда рядом и получаем от вас много слов поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления. Мы чувствуем сколько идет к нам духовной поддержки и рассказываем об этом Кате. Молимся и верим. Финансовая помощь друзей и коллег тоже очень важна в борьбе. Искренне благодарю вас всех за помощь в такое сложное для нас время. Катя очень сильная. И у нее еще куча дел в Мире. Поэтому боремся!" - пишет Наталья.

Мама Екатерины Тышкевич рассказала про состояние дочери / instagram.com/vestana1809

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