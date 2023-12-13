"Молимся и верим": мама тяжелобольной Тышкевич нарушила молчание о болезни

В воскресенье стало известно, что популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич уже неделю находится в реанимации из-за сепсиса. Ее состояние врачи расценивали, как тяжелое. До этого артистка признавалась, что уже много лет страдает от хронической головной боли, которая возникла у нее в результате нарушений биохимии мозга.
Вчера муж Тышкевич, актер Валентин Томусяк, сообщил, что у нее наметилась положительная динамика - ее вывели из медикаментозного сна и она стала дышать самостоятельно в кислородной маске. Позже мужчина уточнил, что эту ночь Катя уже ночевала в палате, однако ее состояние все еще оставляет желать лучшего.
Сегодня про болезнь артистки впервые заговорила ее мама, Наталья Малащук, которая безотрывно находится возле дочери вместе с Томусяком. На своей странице в Instagram она показала фото со счастливо улыбающейся Катей, и рассказала про ее болезнь.
"Друзья, уже десять дней моя дочь находится в крайне тяжелом состоянии. До сих пор неизвестно, что именно к этому привело. Но лучшие медики круглосуточно сражаются за ее жизнь. Мы с Валиком всегда рядом и получаем от вас много слов поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления. Мы чувствуем сколько идет к нам духовной поддержки и рассказываем об этом Кате. Молимся и верим. Финансовая помощь друзей и коллег тоже очень важна в борьбе. Искренне благодарю вас всех за помощь в такое сложное для нас время. Катя очень сильная. И у нее еще куча дел в Мире. Поэтому боремся!" - пишет Наталья.
Ранее украинская певица Анна Тринчер сообщила, что она и блогер Александр Волошин не смогли подать документы на развод, о котором объявила в конце ноября, и раскрыла нелепую причину.
Также американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, каким был день перед смертью Мэттью Перри. Звезда "Друзей" призналась, что общалась с близким другом и коллегой за несколько часов до страшной трагедии.
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