Дженнифер Энистон рассказала, каким был день перед смертью Мэттью Перри

Известная актриса подруга Дженнифер Энистон высказалась о том, каким был последний день жизни своего коллеги по легендарному ситкому "Друзья" Мэттью Перри. Артистка дала интервью известному изданию о кино Variety.
Энистон говорила, что общалась с Перри в день его смерти. И, по ее словам, 54-летний артист прожил последние месяцы жизни счастливым, здоровым и был на пути к полному выздоровлению.
Говоря о смерти Перри, Энистон не сдержала слез.
"Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив – это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним в то утро, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров и выздоравливал. Он был в погоне. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нем. Все мы скучаем. Он нас так смешил. Надеюсь, он догадывался, что его любили так, как он никогда не думал", - рассказала она.
Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.
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