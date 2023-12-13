Дженнифер Энистон рассказала, каким был день перед смертью Мэттью Перри

Дженнифер Энистон заявила, что Мэттью Перри прожил последние дни своей жизни счастливым и хорошо себя чувствовал.

https://stars.glavred.info/dzhennifer-eniston-rasskazala-kakim-byl-den-pered-smertyu-mettyu-perri-10524467.html Ссылка скопирована

Энистон не смогла сдержать слез, рассказывая о Перри / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная актриса подруга Дженнифер Энистон высказалась о том, каким был последний день жизни своего коллеги по легендарному ситкому "Друзья" Мэттью Перри. Артистка дала интервью известному изданию о кино Variety.

Энистон говорила, что общалась с Перри в день его смерти. И, по ее словам, 54-летний артист прожил последние месяцы жизни счастливым, здоровым и был на пути к полному выздоровлению.

Говоря о смерти Перри, Энистон не сдержала слез.

видео дня

"Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив – это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним в то утро, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров и выздоравливал. Он был в погоне. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нем. Все мы скучаем. Он нас так смешил. Надеюсь, он догадывался, что его любили так, как он никогда не думал", - рассказала она.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

Ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.

Также 58-летняя "Кэри Бредшоу", актриса Сара Джессика Паркер рассказала, в чем секрет ее ухода за лицом и телом. Артистка призналась, что на косметике она экономит.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.