"Смерть разбивает сердце": Джулия Робертс высказалась о смерти экс-любимого Мэттью Перри

Легендарная и оскароносная 56-летняя американская актриса Джулия Робертс впервые высказалась о неожиданной смерти своего бывшего возлюбленного Мэттью Перри. Об этом пишет портал ЕТ.
"Внезапная смерть кого-либо в таком молодом возрасте разбивает сердце", — сказала артистка, которая встречалась с покойным актером с 1995 по 1996 годы.
"Я думаю, что, знаете, это просто помогает всем нам просто ценить то, что мы имеем, и продолжать развиваться как можно лучше", — сказала Робертс.
Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.
Ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.
Также 58-летняя "Кэри Бредшоу", актриса Сара Джессика Паркер рассказала, в чем секрет ее ухода за лицом и телом. Артистка призналась, что на косметике она экономит.
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