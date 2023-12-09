"Смерть разбивает сердце": Джулия Робертс высказалась о смерти экс-любимого Мэттью Перри

Легендарная Джулия Робертс, говорит, что разбита смертью Мэттью Перри.

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Перри и Робертс встречались в середине 90-х / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная и оскароносная 56-летняя американская актриса Джулия Робертс впервые высказалась о неожиданной смерти своего бывшего возлюбленного Мэттью Перри. Об этом пишет портал ЕТ.

"Внезапная смерть кого-либо в таком молодом возрасте разбивает сердце", — сказала артистка, которая встречалась с покойным актером с 1995 по 1996 годы.

"Я думаю, что, знаете, это просто помогает всем нам просто ценить то, что мы имеем, и продолжать развиваться как можно лучше", — сказала Робертс.

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Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

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