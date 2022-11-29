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Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов

29 ноября 2022, 21:03

Голливудская актриса показала старое фото, где ее близнецы еще совсем крошечные.

Джулия Робертс
Джулия Робертс / Instagram

Голливудская актриса, легендарная Джулия Робертс празднует 18-летие своих близнецов - Дэнни Модера, Хейзел и Финна. Памятную дату селебрити решила отметить очаровательной ретро-фотографией.

"18", — подписала 55-летняя звезда милый снимок, на котором она держит одного из своих детей, а другой смотрит на нее. "Люблю", - добавила она.

Как пишет Page Six, обладательница "Оскара", которая также является матерью 15-летнего сына Генри, также поделился старой фотографией Хейзел и Финна на их 17-летие в прошлом году.

"17 самых сладких лет жизни", — написала она, добавив 17 смайликов в виде торта.

Она и 53-летний Модер поженились в июле 2002 года, и теперь у них "сбывшаяся мечта": семья с тремя детьми.

Робертс пояснила, что, хотя она любит свою актерскую карьеру, это ремесло не "поглощает" ее настолько, насколько это удается членам ее семьи.

До отношений с Модером, с которым Робертс познакомилась во время съемок фильма "Мексиканец" в 2000 году, она была замужем за кантри-певцом Лайлом Ловеттом с 1993 по 1995 год.

Напомним, российская супермодель Ирина Шейк отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина. Тем не менее летом она уже попалась на использовании пропагандистской символики в повседневной жизни.

Тогда манекенщице удалось оправдаться, дескать не имела на уме ничего дурного, и не стоит искать политику там, где ее нет. Однако не прошло и полугода, как она вновь, пусть и невольно, стала рупором российской пропаганды.

Ирина Шейк стала главной героиней didgital-версии обложки известного глянцевого журнала V Magazine. Фотографией, которая украсила декабрьский номер модель поделилась на своей странице в Instagram.

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