"Ирина Шейк напомнила, с какого она дна": супермодель попала в скандал с Z-символикой

Ирина Шейк / Instagram

История в Instagram, опубликованная российской супермоделью Ириной Шейк стала вирусной в негативном смысле.

Первоначально опубликованная в среду, а затем удаленная, история содержала изображение традиционного салата "оливье" с небольшой подписью, которая гласила: "Russianzz в среду…", сообщает Instagram-канал Diet Prada. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Печально известная буква "Z", которая была принята российским правительством в качестве мотива военной пропаганды и с тех пор была присвоена пропутинскими гражданскими лицами, став символом поддержки российского вторжения и продолжающейся войны в Украине, является еще и символом убийств украинских женщин и детей.

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Шейк выложила свой пост в то время, как по мирной украинской Виннице прилетели российские ракеты, убив десятки жителей, в том числе детей. Пользователи сети выразили свой гнев по поводу истории Шейк ее почти 19 миллионам подписчиков.

Многие обращают внимание на бренды, для которых Шейк недавно работала моделью, среди прочих, Burberry, Jean Paul Gaultier и Ivy Park.

"Я очень надеюсь, что эти бренды пересмотрят свое решение о сотрудничестве с ней", — написала в Твиттере журналистка из Киева Мария Романенко. "Можете представить, если бы 11 сентября кто-то поддержал "Аль-Каиду", — сказал другой пользователь Twitter.

Поступки российской модели не в первый раз вызывают вопросы у пользователей сети. Так, во время изоляции от COVID-19 в 2020 году 36-летняя Шейк позировала с книгой российского журналиста Леонида Млечина "Путин".⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Ирина Шейк напомнила, с какого она дна", - комментируют поступок модели в сети.

Через несколько дней после вторжения России в Украину 28 февраля Шейк объявила о пожертвовании Украинскому Красному Кресту. "Нет войне. Молимся за мир, — гласит подпись рядом с черно-белым изображением знака мира.

Напомним, из-за ракетного обстрела мирной Винницы погиб участник музыкальной группы ROXOLANA. Часть команды ROXOLANA и LAUD были в центре города, когда россия ракетами ударила по центру города.

Все участники получили ранения. Двое участников команды исполнительницы в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии ROXOLANA сообщила, что один из них погиб, а другой продолжает бороться за жизнь в больнице.