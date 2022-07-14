Есть погибшие: украинские музыканты попали под обстрел в Виннице

Певица Roxolana / Instagram

Из-за ракетного обстрела мирной Винницы погиб участник музыкальной группы ROXOLANA.

Часть команды ROXOLANA и LAUD были в центре города, когда россия ракетами ударила по центру города.

Как рассказала в своем Instagram исполнительница, все участники получили ранения. Двое участников команды исполнительницы в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии ROXOLANA сообщила, что один из них погиб, а другой продолжает бороться за жизнь в больнице.

Солистка группы также объявила о том, что все концерты отменены и за них будут возвращать деньги.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.