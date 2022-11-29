Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

Ирина Шейк снялась для обложки с российской V-символикой / instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина. Тем не менее летом она уже попалась на использовании пропагандистской символики в повседневной жизни.

Тогда манекенщице удалось оправдаться, дескать не имела на уме ничего дурного, и не стоит искать политику там, где ее нет. Однако не прошло и полугода, как она вновь, пусть и невольно, стала рупором российской пропаганды.

Ирина Шейк стала главной героиней didgital-версии обложки известного глянцевого журнала V Magazine. Фотографией, которая украсила декабрьский номер модель поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке Шейк предстала в футуристическом образе - платке на голове, с красной пеленой на глазах, в ярко-красных перчатках и строгом костюме, который она разрывает на груди, демонстрируя надпись "IRINA". Тело модели пронизано огромной салатовой буквой V.

Стоит отметить, что ситуация с фото получилась двоякой: с одной стороны V - эмблема глянца, с другой стороны читатели рассмотрели в снимке российскую пропаганду и злую иронию, ведь модель российского происхождения явилась на всемирное обозрение с символикой, которой украшают себя и свою технику российские военные.

Ирина Шейк снялась для обложки с российской V-символикой / instagram.com/irinashayk

В комментариях и журнал и модель раскритиковали за такой нелепый промах, а кто-то и вовсе видит в этом намеренную демонстрацию "силы Кремля":

"Сколько Кремль платит?"

"Які символічні червоні руки, такі ж кроваві як і усіх росіян, браво".

"Криваві руки, V на підтримку війни. Ця обкладинка - гидота".

"Заради справедливості, журнал так і називається, але за збігом V це ще й знак російських фашистів".

"Російська модель з літерою V, яку використовують російські терористи в Україні на своїй техніці. Це огидно".

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