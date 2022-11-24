Почти как Мадонна: 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз снялась в облегающем боди и ботфортах

Лиза Ринна снялась в облегающем боди и ботфортах до середины бедра / instagram.com/lisarinna

Американская бизнесвумен, писательница, ведущая и актриса, сыгравшая одну из главных ролей в нашумевшем в девяностых сериале Район Мелроуз (Мелроуз Плейс) Лиза Ринна представляет собой образец американской светской львицы. Она богата и успешна во многих сферах, и к своим элегантным 59-ти годам все еще сохраняет привлекательность.

Которую, впрочем, она не прочь продемонстрировать. Ринна без тени смущения может обнажиться и показать всему миру: возраст - всего лишь цифра.

Недавно она поддала огоньку на своей странице в Instagram - актриса опубликовала горячий снимок, на котором она позирует в соблазнительном наряде.

На фото Ринна стоит у стены в цельном черном купальнике с глубоким вырезом, и высоких лаковых ботфортах до середины бедра.

Стоит отметить, что ни стройность фигуры, ни пышность бюста не подвели Лизу с годами - она по-прежнему сногсшибательна.

Лиза Ринна снялась в облегающем боди и ботфортах до середины бедра / instagram.com/lisarinna

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

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