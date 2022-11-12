56-летняя Хэлли Берри показала, как выглядела в кружевном белье двадцать лет назад

Хэлли Берри в нижнем белье показала пробы на роль Дороти Дэндридж / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри предалась воспоминаниям, и показала, какой была 23 года назад.

Тогда, в 1999 году, артистка сыграла главную роль в фильме Познакомьтесь с Дороти Дэндридж. Работа над персонажем Дотти, американской актрисы и певицы, которая была первой афроамериканкой, номинированной на Оскар за лучшую женскую роль, принесла Бэрри не только премии Золотой глобус и Эмми, но и настоящее наслаждение.

В работе над ролью легендарной Дэндридж Хэлли помогал агент Дотти, Эрл Миллз, который часто отмечал феноменальное сходство между женщинами. Многие наряды, которые использовались в фильме, на самом деле принадлежали Дотти. На своей странице в Instagram Бэрри показала фотопробы в костюмах и нижнем белье.

В кадре актриса примерила три комплекта - бежевые, красные и черно-белые кружева. Стоит отметить, что и в 56 лет, и в 33 года Бэрри в нижнем белье - это особый вид фотоискусства, чья эстетика не поддается логике.

"Этим #tbt я делюсь с вами тем, что мы ласково называем "Тело Дотти". Каждый предмет одежды Дороти Дэндридж, который мне подарил ее менеджер Эрл Миллз, идеально мне подходил! Вот загляните за кулисы моей полароидной коллекции примерок костюмов и съемочных дней! Если вы любите Дотти так же, как и я, наслаждайтесь! ❤️" - подписала снимки актриса.

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