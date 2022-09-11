Звезду "Района Мелроуз" изуродовали пластические операции: как сейчас выглядит актриса

Известная по сериалу "Район Мелроуз" актриса Хизер Локлир сделала не одну пластическую операцию, но все они дали обратный эффект.
Легендарная американская актриса Хизер Локлир (звезда сериала "Район Мелроуз") сделала множество пластических операций, но получила обратный эффект. И теперь ее крайне сложно узнать фанатам, сообщает портал Киноафиша.
На пике своей популярности она "крутила" несколько романов с известными мужчинами, среди которых актер Том Круз, барабанщик группы Мотли Крю Томми Ли (за ним актриса даже была замужем) и гитарист группы Бон Джови Ричи Самбора. Но все эти союзы длительными не получились.
Однажды Локлир попала на лечение в психиатрическую клинику ‒ поскольку злоупотребляла алкоголем и смешивала его с антидепрессантами. Позже она даже попала в автомобильную аварию, которая знатно сказалась не только на ее здоровье, но и на внешнем виде.
Потом Локлир пошла про проторенной голливудской дорожке ‒ решилась на пластические операции. Но круговая подтяжка лица, изменение формы век, маммопластика и инъекции филлеров дли обратный эффект, и сейчас красотку из 90-х очень сложно узнать.
Напомним, ранее американская актриса из легендарного сериала из 90-х сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дениз Даус умерла в возрасте 64 лет после долгой борьбы с тяжелой формой менингита.
До того сообщалось, что американский актер, известный своими ролями в мыльных операх и телевизионных шоу 80-90-ых Морган Стивенс умер в возрасте 70 лет.
Он был известен ролями в сериалах Слава (1982), Она написала убийство (1984 - 1996), Район Мелроуз (1992 - 1999). Его последняя роль была в сериале Уокер, техасский рейнджер (1993 - 2001).
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