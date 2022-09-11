Звезду "Района Мелроуз" изуродовали пластические операции: как сейчас выглядит актриса

Хизер Локлир, Район Мелроуз / https://ua.depositphotos.com/

Легендарная американская актриса Хизер Локлир (звезда сериала "Район Мелроуз") сделала множество пластических операций, но получила обратный эффект. И теперь ее крайне сложно узнать фанатам, сообщает портал Киноафиша.

На пике своей популярности она "крутила" несколько романов с известными мужчинами, среди которых актер Том Круз, барабанщик группы Мотли Крю Томми Ли (за ним актриса даже была замужем) и гитарист группы Бон Джови Ричи Самбора. Но все эти союзы длительными не получились.

Однажды Локлир попала на лечение в психиатрическую клинику ‒ поскольку злоупотребляла алкоголем и смешивала его с антидепрессантами. Позже она даже попала в автомобильную аварию, которая знатно сказалась не только на ее здоровье, но и на внешнем виде.

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Потом Локлир пошла про проторенной голливудской дорожке ‒ решилась на пластические операции. Но круговая подтяжка лица, изменение формы век, маммопластика и инъекции филлеров дли обратный эффект, и сейчас красотку из 90-х очень сложно узнать.

Сечас Локлир выглядит так / Instagram

Напомним, ранее американская актриса из легендарного сериала из 90-х сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дениз Даус умерла в возрасте 64 лет после долгой борьбы с тяжелой формой менингита.

До того сообщалось, что американский актер, известный своими ролями в мыльных операх и телевизионных шоу 80-90-ых Морган Стивенс умер в возрасте 70 лет.

Он был известен ролями в сериалах Слава (1982), Она написала убийство (1984 - 1996), Район Мелроуз (1992 - 1999). Его последняя роль была в сериале Уокер, техасский рейнджер (1993 - 2001).

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