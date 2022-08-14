Умерла звезда сериала Беверли-Хиллз / Instagram / УНИАН

Американская актриса из легендарного сериала из 90-х сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дениз Даус умерла в возрасте 64 лет после долгой борьбы с тяжелой формой менингита. Такое сообщение ее сестра оставила в Instagram.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Даус отправилась навстречу нашей семье в вечной жизни. Дениз Ивонн Даус была самой удивительной сестрой, непревзойденной, прославленной актрисой, наставником и режиссером. Она была моим самым лучшим другом и последним членом семьи. Дениз любила всех вас. Я знаю, что она наблюдает за нами с любовью. Я прошу уединения и ваших молитв", — написала сестра актрисы.

Дениз Даус сыграла роль миссис Ивонн Тизли в сериале Беверли-Хиллз, 90210, судьи Ребекки Дамсен в сериале канала CBS Страж и доктора Ронды Пайн в телесериале канала HBO Небезопасность. Она также снималась в таких популярных сериалах, как Анатомия страсти, Доктор Хаус, Кости и многих других.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июля умер украинский актер театра и кино, легендарный актер мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки Юрий Николаевич Мажуга. Народному артисту Украины был 91 год.

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