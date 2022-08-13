Умерла актриса Энн Херч

Энн Хеч / Instagram

Американская актриса Энн Хеч скончалась в пятницу после того, как несколько дней назад сильно пострадала от травм в автокатастрофе. Актрисе было 53 года.

Ее подруга Нэнси Дэвис сообщила об этом в памятном посте в Instagram, написав: "У Небес есть новый ангел. Моя любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга Энн Хеч отправилась на небеса. Я буду ужасно скучать по ней и дорожить всеми прекрасными воспоминаниями".

Хеч получила серьезные ожоги, когда 5 августа врезалась в дом в Лос-Анджелесе в районе Мар-Виста. Вскоре после аварии ее машина загорелась, и, как сообщает NBC News, пожарным понадобился почти час, чтобы потушить ее.

Она была доставлена в больницу и сначала числилась в критическом состоянии, затем, как сообщается, 8 августа она впала в кому.

После аварии Хеч полицейское управление Лос-Анджелеса начало расследование в отношении актрисы и того, что она якобы управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Позже полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что во время аварии в организме Хеч был кокаин.

"В ходе предварительного тестирования анализ крови показал наличие наркотиков", — говорится в заявлении полиции Лос-Анджелеса.

Она сыграла в таких фильмах, как: "Нация прозака", "Шесть дней, семь ночей", "Жизнь как секс".

Напомним, ранее стало известно, что Иссей Мияке, японский модельер и основатель одноименного модного бренда, скончался в возрасте 84 лет, сообщили местные СМИ во вторник, который цитирует агентство Reuters.

Мияке умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5 августа,