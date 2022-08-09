УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умер японский модельер Иссей Мияки

9 августа 2022, 11:50

Дизайнер скончался от рака в возрасте 84 лет.

Иссей Мияке
Иссей Мияке / Фото Hsinhuei Chiou

Иссей Мияке, японский модельер и основатель одноименного модного бренда, скончался в возрасте 84 лет, сообщили местные СМИ во вторник, который цитирует агентство Reuters.

Мияке умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5 августа, сообщило информационное агентство Kyodo.

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, в Японии. 6 августа 1945 года, будучи семилетним ребёнком, он стал свидетелем американской ядерной бомбардировки Хиросимы.

Читайте такжеПроклятье Траволты: умерла киновозлюбленная актера - главная героиня Бриолина Оливия Ньютон-Джон

В 1970 году в Токио модельер основал Студию дизайна Мияке, где начал конструировать женскую одежду. Своей целью поставил создание "новой универсальной формы одежды, которая отвечает требованиям нашего времени". Ещё в начале карьеры сформулировал концепцию "куска ткани" (A Piece of Cloth), когда в попытке сохранить целостность материала предпочтение отдаётся максимально простому крою, а способ ношения и вид драпировки остаётся за клиентом. Создавая практичные вещи "для реальной жизни", в то же время утверждал, что "одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей" и должна стимулировать воображение, пишет Википедия.

В 2007 году модельер вышел на пенсию, после чего все коллекции, выпускаемые под его именем, стали разрабатываться другими сотрудниками. Тем не менее, дизайнер продолжал лично следить за общим направлением выпускаемых линий.

Напомним, ранее Ларсу фон Триеру, известному и неоднозначному датскому режиссеру, поставили диагноз болезни Паркинсона.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Zentropa, которую фон Триер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Дженсеном, сообщается, что режиссер находится "в хорошем настроении и лечится от своих симптомов", пока он завершает предстоящий последний сезон своей телевизионной трилогии

мода
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:58

В начале войны Зеленский был готов лично разговаривать с Путиным: Подоляк рассказал, почему все изменилось

11:50

Умер японский модельер Иссей Мияки

11:47

Украина совершила невероятное: Волкер оценил успехи ВСУ и дал прогноз по срокам войныВидео

11:20

Успенская пустилась в бега после скандала з избиением

11:04

РФ не может обеспечить продвижение в Донецкой области и сконцентрировалась на Юге - разведка БританииВидео

Реклама
10:58

В Госдуме РФ выдали "влажный" бред о "новом СССР": что заявили

10:51

Эйдман рассказал, какой будет Россия после поражения УкраинеВидео

10:25

"Накопил жене на Ладу": в Украине ликвидировали 24-летнего оккупанта из Хакасии

10:12

"Я пять семей содержу": Арестович рассказал о своих доходахВидео

10:08

60% россиян хотят нового наступления оккупантов на Киев: результаты опроса

10:00

До слез: шведский телеканал показал выступление украинского оркестра в Стокгольмской филармонии и кадры войныВидео

09:42

Поддержавший войну Киркоров восхитился поступком Ротару

09:39

"Воевать будем до последнего россиянина": Подоляк озвучил сроки окончания войны в Украине

09:36

Не нужно скупать доллар: в Нацбанке рассказали украинцам, как сберечь деньги

09:25

Блеф России на Запорожской АЭС, или Как Путин хочет сделать из Украины террориста вместо себямнение

09:09

Карма догонит всех: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

08:54

"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смертиВидео

08:40

Элита армии РФ стала удобрением в Украине: ВСУ разбили полк десантников из Костромы

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

07:58

"Жена хочет свой сад у дома": российский учитель собрался "осваивать" Запорожье

Реклама
07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Украину готовятся и приедут в течение нескольких месяцев - Пентагон

07:22

ВСУ на Юге за сутки уничтожили ЗРПК Панцирь-С1 и более 20 оккупантов

06:47

Оккупанты два месяца не забирали тело: ВСУ сбили лучшего российского пилота вертолета Ка-52

06:12

Почему Китай и США дерутся за лакомый кусок - Тайваньмнение

06:00

Китай ждет развала России, чтобы получить над ней контроль — Тарас ЧорновилВидео

05:45

Врежет пекло +38°: синоптик рассказал, когда ждать максимальной жарыВидео

05:20

Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецептаВидео

05:15

Вызывает депрессию и разрушает личную жизнь: почему дома нельзя держать фиалку

04:19

Сочная Элизабет Херли похвасталась телом в лазурном бикини

04:02

Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины и когда бежать к врачу

03:18

Друг и соперник Александра Эллерта по шоу Холостячка Андрей Рыбак показал, как выглядел в 16 лет

02:47

Проклятье Траволты: умерла киновозлюбленная актера - главная героиня Бриолина Оливия Ньютон-Джон

02:40

Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мираВидео

02:10

Осень прилетит рано: синоптики рассказали, когда ждать холодины и первых морозов в УкраинеВидео

02:03

Военный эксперт пояснил, почему удары ВСУ по Каховскому мосту опасны для оккупантовВидео

01:41

Евгений Клопотенко рассказал о близкой дружбе со Златой Огневич, которая заставляет его краснеть

01:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

00:53

Младшая сестра Кейт Миддлтон унаследует шотладнский титул

00:49

Рики Мартин похвастался редкими фото своих детей-подростков

08 августа, понедельник
23:39

Kalush Orchestra и их фанаты требуют отменить выступление российского диджея на фестивале в Черногории

Реклама
23:35

Угроза ядерной катастрофы: Зеленский призвал ввести новые санкции и изолировать РоссиюВидео

23:27

Украинская топ-модель в откровенном наряде показала пример любви ко всему украинскому

23:01

У Ларса Фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь

22:56

Олег Жданов объяснил, почему вражеская авиация боится появляться в небе УкраиныВидео

22:45

Оккупантов ждет окружение под Изюмом: Арестович озвучил "интересные очертания"Видео

22:28

"Никому не показывала это фото": Даша Квиткова показала, как поправилась на 30 кг

22:22

"Голову отшибу за секунду": Арестович удивил гневным признаниемВидео

22:12

Не нападать на корабли: Украина и РФ согласовали важные гарантии безопасностиВидео

21:59

В Пентагоне назвали колоссальные потери россиян в войне против УкраиныВидео

21:49

Вера Кекелия стала мамой во второй раз и показала малыша

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять