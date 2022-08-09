Умер японский модельер Иссей Мияки

Иссей Мияке / Фото Hsinhuei Chiou

Иссей Мияке, японский модельер и основатель одноименного модного бренда, скончался в возрасте 84 лет, сообщили местные СМИ во вторник, который цитирует агентство Reuters.

Мияке умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5 августа, сообщило информационное агентство Kyodo.

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, в Японии. 6 августа 1945 года, будучи семилетним ребёнком, он стал свидетелем американской ядерной бомбардировки Хиросимы.

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В 1970 году в Токио модельер основал Студию дизайна Мияке, где начал конструировать женскую одежду. Своей целью поставил создание "новой универсальной формы одежды, которая отвечает требованиям нашего времени". Ещё в начале карьеры сформулировал концепцию "куска ткани" (A Piece of Cloth), когда в попытке сохранить целостность материала предпочтение отдаётся максимально простому крою, а способ ношения и вид драпировки остаётся за клиентом. Создавая практичные вещи "для реальной жизни", в то же время утверждал, что "одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей" и должна стимулировать воображение, пишет Википедия.

В 2007 году модельер вышел на пенсию, после чего все коллекции, выпускаемые под его именем, стали разрабатываться другими сотрудниками. Тем не менее, дизайнер продолжал лично следить за общим направлением выпускаемых линий.

Напомним, ранее Ларсу фон Триеру, известному и неоднозначному датскому режиссеру, поставили диагноз болезни Паркинсона.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Zentropa, которую фон Триер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Дженсеном, сообщается, что режиссер находится "в хорошем настроении и лечится от своих симптомов", пока он завершает предстоящий последний сезон своей телевизионной трилогии