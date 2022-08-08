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У Ларса Фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь

8 августа 2022, 23:01

Эту болезнь, к сожалению, так и не научились лечить, даже в современном мире.

Ларс Фон Триер
Ларс Фон Триер / Instagram

Ларсу фон Триеру, известному и неоднозначному датскому режиссеру, поставили диагноз болезни Паркинсона.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Zentropa, которую фон Триер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Дженсеном, сообщается, что режиссер находится "в хорошем настроении и лечится от своих симптомов", пока он завершает предстоящий последний сезон своей телевизионной трилогии, пишет The Guardian.

Премьера "Исхода королевства" состоится на Венецианском кинофестивале в августе, и фон Триер примет участие в ограниченных мероприятиях для прессы.

В интервью Ксану Бруксу из Guardian в 2018 году фон Триер объяснил свое дрожание рук антидепрессантами и отказом от алкоголя.

"Я работаю над своим алкоголизмом, и это хорошо", — сказал он. У меня был восьмимесячный период, когда я не пил, и скоро я снова к этому вернусь. Но у меня есть алкогольный "инструмент", который я использую, когда нужно. И если у меня будет действительно сильный приступ паники, это единственное, что поможет".

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Фон Триер остается одним из самых противоречивых режиссеров, работающих сегодня. Его манифест "Догма 95", составленный такими людьми, как Томас Винтерберг, произвел революцию в артхаусном кино благодаря своей бескомпромиссной приверженности аутентичности.

Черный юмор, лежащий в основе большей части его работ, а также его конфронтационный подход к гендерным отношениям завоевали ему как преданных поклонников, так и страстных недоброжелателей.

Напомним, ранее украинский актер Руслан Пахоми, который принимал участие в съемках четвертого сезона сериала "Крепостная", пошел с оружием в руках защищать Украину от врага.

Парень вступил в ряды ВСУ, а перед этим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был в теробороне. Теперь он стоит на страже безопасности государства в родной Одесской области. Об этом сообщает "Суспільне", журналисты которого пообщались с актером прямо в окопе.

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