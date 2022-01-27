Умер Морган Стивенс - звезда сериалов Район Мелроуз и Крутой Уокер

Морган Стивенс (16 октября 1951 - 26 января 2022) / gettyimages.com

Американский актер, известный своими ролями в мыльных операх и телевизионных шоу 80-90-ых Морган Стивенс умер в возрасте 70 лет.

Эту информацию подтвердили издательству TMZ полицейские, которые зафиксировали смерть артиста.

Соседи заволновались, что не видели актера несколько дней, поэтому вызвали полицейских, чтобы они проверили, все ли у Моргана в порядке.

Когда копы вошли в дом, они обнаружили актера на кухонном полу мертвым. По предварительным данным смерть наступила по естественным причинам. Время и дата наступления смерти пока уточняется (условно называют 26 января).

Морган Стивенс был востребованным телеактером конца 20 века. Он известен ролями в сериалах Слава (1982), Она написала убийство (1984 - 1996), Район Мелроуз (1992 - 1999). Его последняя роль была в сериале Уокер, техасский рейнджер (1993 - 2001).

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