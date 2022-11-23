16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными бедрами в провокационных мини-шортах

Злата Митчелл похвасталась бедрами в мини-шортах / instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл посетила с друзьями одну из модных столиц мира - Париж. Подростки прогулялись по столице Франции, а фотографиями девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Несмотря на юной возраст, Митчелл уже развита не по годам - девушка живет самостоятельно, часто ходит на тусовки и имеет свой стиль в одежде. В отличие от сдержанной и чопорной мамы, Злата предпочитает подчеркнутую сексуальность.

К слову, подросток начинает оформляться в весьма фигуристую девушку с пышными формами, которые она беззастенчиво демонстрирует.

Для прогулки по Парижу Злата выбрала длинный черный плащ, черные мини-шорты с акцентом на талии и сапоги-ботфорты выше колен. Волосы девушка оставила распущенными, они опустились на ее грудь и плечи естественными волнами.

Митчелл с подругой фотографировались вечером у проезжей части. Девушки приняли театральные позы у ограждения.

Злата Митчелл похвасталась бедрами в мини-шортах / instagram.com/zlata_mitchell

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

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