Лучше Черной мамбы: 16-летняя дочь Ольги Фреймут едва втиснула пышные формы в облегающий комбинезон

Злата Митчелл в костюме Беатрикс Киддо похвасталась формами / instagram.com/zlata_mitchell

Молодежь США обожает Хэллоуин - они устраивают дикие костюмированные вечеринки и отрываются сутки напролет. Не осталась в стороне и Злата Митчелл, 16-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут.

Девушка в Америке получает образование, и большую часть времени проводит за рубежом. Поэтому вся ее жизнь сосредоточена именно там.

Недавно Злата на своей странице в Instagram опубликовала, как готовится к Хэллоуину. Митчелл обладает пышными формами, поэтому и костюм выбрала, чтобы подчеркнуть их как можно лучше.

Старшая дочь Фреймут показала снимки, на которых позирует в облегающем желто-черном комбинезоне, с вечерним макияжем и распущенными волосами. Девушка подписала, что в этом году на Хэллоуин она будет Беатрикс Киддо - главной героиней дилогии Квентина Тарантино Убить Билла. На экране ее в жизнь воплотила американская актриса Ума Турман.

Снимки, как свидетельствует геолокация, сделаны в Санта-Барбаре, Калифорния.

Злата Митчелл в костюме Беатрикс Киддо похвасталась формами / instagram.com/zlata_mitchell

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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