16-летняя дочь Фреймут завела фанатов очень короткой юбкой

Ольга Фреймут и Злата Митчелл / УНИАН и Instagram

16-летняя Злата Митчелл (старшая дочь от первого брака известной украинской телеведущей и светской львицы Ольги Фреймут) не останавливается и продолжает публиковать на своей странице в Instagram пикантные снимки.

В этот раз юная девушка, которая учится в одном из колледжей в США, ночью организовала себе любительскую небольшую фотосессию. Злата павой величавой выплыла на балкон и там показала свою юную фигуру как следует ‒ благодаря наряду из мини-юбки, черной кофте с длинными рукавами и туфлям типа "лодочки".

В руках при этому она крепко удерживала зеркало и параллельно пыталась наносить косметику на лицо.

"Не ломай нежность", ‒ подписала фото Митчелл.

Напомним, ранее 16-летняя Злата Митчелл продолжила бахвалиться своими отношениями с бойфрендом-иностранцем, которого зовут Оскар

Она выложила в Instagram-stories видео, где они пляшут и поют на концерте известного американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в тайне. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по крупицам.

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