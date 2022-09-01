Злату Митчелл захейтили из-за ее фигуры и цвета кожи парня: Фреймут вступилась за дочь

Злату Митчелл захейтили из-за ее фигуры и цвета кожи парня / УНИАН и Instagram

Старшую дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут, 16-летнюю Злату Митчелл, в Сети жестко раскритиковали из-за цвета кожи ее американского бойфренда Оскара и ее девичьей фигуры. Мать яро вступилась за дочь в интервью порталу "КП в Украине".

"Мне очень досадно, что мою Злату обсуждают в интернете, даже когда вокруг война, и нам особенно нужно проявлять манеры, сдержанность и толерантность. Когда она показала фотографии с бойфрендом, то большинству людей показалось, что у него не такой цвет кожи", – поделилась знаменитость.

Журналистка рассказала, что очень уважает и любит любимого своей дочери, ведь он нереально умен, любит Злату и изо всех сил поддерживает ее в Америке, где школьница переживает войну в родной стране. Вместе влюбленные собирали деньги для приехавших за границу украинских детей. А еще Оскар популяризирует украинские песни.

Видео дня

Фреймут также возмутилась расизмом, который проявляют украинцы в сторону иностранцев (причем даже тех, кто пытается им помочь) Также телеведущая смущена тем, что мировоззрение и поведение Златы часто сравнивают с ней самой.

"Фигура, поза, выражение лица, сравнение Златы со мной – это очень неправильно, потому что я – есть я. Да, я очень люблю этикет, я довольно сдержанна. А Злата – это Злата. Она – отдельная вселенная. И я бы не хотела, чтобы Злата сломала свою личность", – подытожила Фреймут.

Напомним, ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

Другие новости: